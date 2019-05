YouTube Gaming: l'applicazione ufficiale verrà chiusa il 30 maggio

Lanciata il 26 agosto 2015, l'applicazione YouTube Gaming è stata per anni il punto d'accesso per miriadi di contenuti dedicati al mondo dei videogiochi. Nonostante questo, il progetto "anti-Twitch" di Google non è mai veramente decollato e la chiusura del servizio è già stata annunciata da tempo.

Ebbene, ora iniziano a vedersi i primi effetti concreti della decisione presa da Google lo scorso settembre, anche per quanto riguarda i dispositivi mobili, visto che l'applicazione ufficiale di YouTube Gaming sarà definitivamente chiusa il prossimo 30 maggio. Gli utenti non potranno quindi più trovarla sul Play Store o su altri negozi digitali, come scritto dalla stessa società californiana nella pagina di supporto dedicata a YouTube Gaming.

D'altronde, la piattaforma dedicata ai videogiochi è già stata inglobata da tempo all'interno del sito web di YouTube, diventando una semplice sezione del portale principale, come lo sono Musica, Sport, Film, Programmi TV e Notizie. La chiusura dell'app era quindi dietro l'angolo e, in ogni caso, i video di YouTube Gaming saranno ovviamente visibili attraverso l'applicazione principale di YouTube o tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.

Insomma, la società californiana cala la scure anche su YouTube Gaming (perlomeno come servizio stand-alone), che va quindi ad aggiungersi alla miriade di servizi chiusi da Google nel corso degli anni.