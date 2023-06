YouTube si dà al gaming online? Possibile arrivo di giochi desktop e mobile

YouTube è già per certi versi una piattaforma non di poco conto per il gaming, se si guarda al contenuto dei video caricati. Tuttavia, sembra che si tratti di un periodo di novità per la soluzione di Google: in seguito al tentativo di collegare YouTube a Stadia, adesso potrebbero infatti arrivare videogiochi online per desktop e mobile.

È un report del Wall Street Journal (trattato anche da fonti come Engadget) a mettere in luce tale possibilità: la popolare piattaforma starebbe mettendo alla prova internamente un servizio chiamato Playables. L'idea dietro al progetto sarebbe quella di consentire agli utenti di avviare alcuni giochi direttamente da YouTube, garantendo dunque un accesso istantaneo a determinati titoli online.

Al momento si fa riferimento solamente a indiscrezioni, ma secondo quanto indicato dal Wall Street Journal queste produzioni sarebbero avviabili da tutti i dispositivi, che si tratti di uno smartphone o di un computer. Non è chiaro per ora se si tratti di un servizio legato in modo importante al cloud gaming o se si faccia maggiormente riferimento ai giochi istantanei come quelli accessibili, ad esempio, anche tramite il Play Store di Android, ma di certo il report non sta passando inosservato.

Va detto che le fonti attualmente citano in modo specifico un unico videogioco, ovvero Stack Bounce. Quest'ultimo è un titolo online supportato da pubblicità che strizza l'occhio ai dispositivi mobili. Sembra dunque che ci sia l'intenzione di puntare maggiormente a questo tipo di giochi, cercando un'altra fonte di entrate a livello pubblicitario. Google includerà in qualche modo il cloud gaming nel servizio? Staremo a vedere: si attendono annunci ufficiali.