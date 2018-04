YouTube: rubano 2 milioni di Dollari di criptovalute durante una diretta streaming

Continuano i furti di criptovalute su YouTube. Questa volta lo sfortunato protagonista è Ian Balina, uno degli youtuber più famosi al mondo che vanta un canale da 100 mila iscritti su cui analizza in maniera molto precisa le ICO. Tuttavia, nelle scorse ore è finito sulle prime pagine dei siti specializzati a causa di un massiccio furto ricevuto.

A Balina, infatti, sono stati rubati due milioni di Dollari durante una diretta streaming, una delle tante, che stava tenendo con i suoi iscritti.

Anche in questo caso, lo YouTuber stava analizzando alcune ICO, quando di punto in bianco uno dei propri utenti gli ha fatto notare di aver trasferito tutti i token dal suo wallet, con un messaggio apparentemente scherzoso in cui affermava: "Ian, lo sai che qualcuno ha appena trasferito tutti i tuoi token dal tuo account? Spero sia un movimento controllato". Un messaggio a cui Balina non ha minimamente risposto, come sempre quando ci sono provocazioni del genere.

Dopo quindici minuti dall'invio di tale messaggio, però, la diretta è stata interrotta improvvisamente ed ufficialmente per un problema di corrente. Solo dopo poche ore è tornato online per continuare la diretta, salvo poi accorgersi di aver perso i dati e l'accesso al profilo Google Sheet. Attraverso il suo account ufficiale Telegram ha poi annunciato di aver interrotto la diretta in quanto il suo portafoglio virtuale era stato hackerato e gli erano stati rubati tutti i soldi.

Il messaggio è stato condito da un appello: "ho bisogno di voi adesso più che mai. Oggi ho interrotto il mio live streaming perchè il mio Wallet è stato hackerato. Non sono preoccupato per i soldi, ma ho imparato la lezione. Quello che mi interessa adesso è solo di prendere l'hacker". Balina ha anche svelato che crede di essere stato hackerato attraverso una vecchia email che usava ai tempi del college che era stata impostata da lui come mail di recupero da Gmail.

Nel momento in cui ha ricevuto l'email di Google, ha immediatamente cercato di risolvere il tutto, ma non è stato abbastanza veloce e gli hacker sono riusciti a svuotargli il portafoglio.