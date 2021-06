YouTube e Google Drive, un aggiornamento 'romperà' alcuni vecchi link

Tra non molto alcuni vecchi link relativi a YouTube e Google Drive smetteranno di funzionare. Il motivo è da ricercarsi in un prossimo aggiornamento che verrà effettuato dalla società di Mountain View. Si tratta sicuramente di un cambiamento importante da analizzare, anche se in realtà l'impatto sull'esperienza utente sarà limitato.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché come spiegato dalla stessa YouTube sul portale di supporto ufficiale (e mediante un apposito video), i link relativi ai video non in elenco caricati prima del 1 gennaio 2017 smetteranno di funzionare in automatico a partire dal 23 luglio 2021. Infatti, i contenuti coinvolti verranno resi privati di default (e dunque non più accessibili da parte del pubblico).

Tuttavia, i Content Creator possono decidere di disattivare questa modifica. In ogni caso, la scelta di Google arriva per via di un aggiornamento di sicurezza per i video non in elenco. L'update, che evita che qualcuno possa accedere "senza autorizzazione" a un link di un video non in elenco, è arrivato nel 2017, ma ora la società di Sundar Pichai ha deciso di "mettere le mani" anche sui contenuti più datati caricati sulla piattaforma.

Tra l'altro, questa novità si applicherà anche a Google Drive. Come spiegato sul blog ufficiale, in questo caso gli utenti coinvolti verranno informati tramite e-mail dopo il 26 luglio 2021. Inoltre, sarà possibile "evitare" la novità entro il 13 settembre 2021. In ogni caso, gli utenti che hanno già visualizzato un file potranno continuare ad accedervi, mentre in alternativa sarà necessario richiedere l'autorizzazione al proprietario.