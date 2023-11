YouTube guarda ai minori, dalla salute mentale all'uso prolungato

Dopo la guerra di YouTube agli AdBlock, la compagnia ha annunciato un nuovo set di risorse indirizzate ai minori, tra cui nuovi strumenti per un utilizzo più moderato e pannelli dedicati alla salute mentale.

In particolare, in collaborazione con la Youth and Families Advisory Committee, la piattaforma ha annunciato una serie di novità dedicate agli account di proprietà di utenti di età inferiore ai 18 anni.

La prima riguarda una proposta maggiormente indirizzata in termini di contenuti, cercando di ridimensionare suggerimenti a video che promuovono abitudini socialmente tossiche, atteggiamenti autodemolitivi e altri tipi di problematiche, tra cui ad esempio idealizzazione di determinati tipi di fisico o di comportamento, bullismo o body shaming.

Inoltre, sono stati ulteriormente potenziali gli strumenti che suggeriscono di prendersi una pausa e che ricordano che è ora di dormire, interrompendo la visione e suggerendo di staccare gli occhi dallo schermo. Tali strumenti, attivi di default se si hanno meno di 18 anni, entreranno in funzione con maggiore frequenza, sia per i video tradizionali che per gli Shorts.

Infine, lo strumento più interessante: intere pagine informative per l'aiuto e l'autoaiuto, con linee telefoniche di contatto dedicate che potranno essere utilizzate direttamente dalla pagina stessa, come mostrato nell'immagine in calce, in cui alla ricerca "suicide" viene mostrata una pagina con scritto "You're not alone" con interessanti spunti di riflessione e un contatto diretto per chiedere aiuto.