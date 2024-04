YouTube è sempre più in guerra con gli AdBlocker, che vi piaccia o no

La controffensiva di YouTube contro gli Adblocker continua e la piattaforma di condivisione video raddoppia i propri sforzi, come confermato direttamente in una nuova pagina di supporto pubblicata sul proprio sito web.

Come si può leggere direttamente nella documentazione ufficiale di YouTube, le applicazioni di terze parti che tentano di chiudere o bloccare i contenuti pubblicitari e spot mostrati prima o durante la riproduzione dei filmati porteranno al blocco dei video fin quando non saranno disattivati. Sostanzialmente, quindi, YouTube mostrerà un alert in cui inviterà gli utenti a disattivare l’adblocker, altrimenti non sarà in grado di visualizzare il video.

Il messaggio della community di supporto afferma che gli utenti che utilizzano app di terze parti che bloccano gli annunci di YouTube potrebbero riscontrare buffering quando provano a riprodurre video in streaming, ma potrebbero anche visualizzare il messaggio di errore "Il seguente contenuto non è disponibile su questa app”.

“Vogliamo sottolineare che i nostri termini non consentono alle app di terze parti di disattivare gli annunci perché ciò impedisce al creatore di essere ricompensato per il numero di spettatori e gli annunci su YouTube aiutano a supportare i creatori e consentono a miliardi di persone in tutto il mondo di utilizzare il servizio di streaming” spiega YouTube.

