YouTube: Hacker 'eliminano' Despacito e creano disagi ai maggiori artisti internazionali

Stavamo guardando e ascoltando la nostra solita playlist su YouTube quando ci siamo imbattuti, tra i consigliati, in una "strana" miniatura e in un improbabile titolo legati al popolare brano "Psycho" dei rapper Post Malone e Ty Dolla $ign. Da lì abbiamo poi scoperto che Despacito risulta addirittura non più disponibile.

Il gruppo di hacker aveva rinominato il video ufficiale della canzone in "hacked - hacked by prosox & kuroi'sh ft. Ty Dolla $ign". La firma di prosox la ritroviamo anche nell'immagine di copertina che era stata messa al video, che potete vedere qui sotto. Interessante, però, notare come il secondo hacker abbia cambiato nome per l'occasione, rinominandosi "Clike".

Trattamento diverso per Despacito, a cui è stata cambiata l'immagine di copertina e successivamente reso non disponibile il video. Non è chiaro se il video sia stato cancellato o meno, ma al momento in cui scriviamo non compare nemmeno nelle ricerche su YouTube.

Ma non è finita qui: decine di artisti internazionali sono stati colpiti dai suddetti hacker, con il brano "God's Plan" di Drake che era stato rinominato in "Hacked by Kuroi'SH". La lista di profili colpiti, che include anche Chris Brown, è in continuo aumento. Si tratta probabilmente di uno dei più grandi attacchi subiti da YouTube.



Uno dei due hacker, tale prosox, ha rivendicato l'attacco scrivendo in un tweet: "E' solo per divertirsi, ho usato lo script 'youtube-cambia-titolo-video' e scritto 'hacked'. Non giudicatemi, amo YouTube".



[AGGIORNAMENTO 14:22]: La situazione sembra essere tornata alla normalità: le miniature e i titoli sono stati corretti e il video di Despacito è stato recuperato ed è nuovamente visibile a tutti.