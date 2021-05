YouTube, importante cambiamento: integrata un'altra applicazione per via di Roku

Un vento di bufera sta scuotendo in questi giorni Google e Roku, viste le "tensioni" relative a YouTube. Ebbene, in queste ore la vicenda si è arricchita di un nuovo capitolo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, la società di Mountain View ha integrato YouTube TV all'interno di YouTube. Questo consente agli utenti di accedere alle funzionalità della prima applicazione semplicemente premendo sulla voce "Go to YouTube TV", che a partire dai prossimi giorni comparirà all'interno dell'applicazione ufficiale di YouTube.

Per qualcuno di voi questa mossa potrebbe significare ben poco, ma la scelta di Google arriva in seguito ad alcune "diatribe" legate a Roku. Infatti, dopo il mancato raggiungimento di un accordo, quest'ultima ha rimosso dal suo store l'applicazione YouTube TV. Tuttavia, ora BigG l'ha implementata direttamente all'interno di YouTube, "vanificando" per certi versi la scelta di Roku. Certo, i nuovi utenti non possono iscriversi in questo modo, ma i "vecchi" possono continuare a utilizzare il servizio in questo modo.

Per quanto questa mossa riguardi probabilmente pochi di noi, dato che YouTube TV non è ancora disponibile in Italia, si tratta in ogni caso di una novità importante, che aggiunge un ulteriore "tassello" alle diatribe tra Roku e Google, questione che sta tenendo sulle "spine" non pochi utenti e che risulta interessante seguire anche "da lontano".

Sempre rimanendo in casa YouTube TV, ricordiamo che nelle ultime ore l'app è arrivata anche su PlayStation 5, segno che Google sta puntando sempre di più sul servizio.