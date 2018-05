YouTube: in arrivo la modalità incognito. Addio ai suggerimenti video inaccurati

A tutti sarà capitato di cliccare su un video di YouTube che conteneva un titolo clickbait, per poi vedersi i filmati suggeriti completamente sfasati. Google a quanto pare ha deciso di accogliere le lamentele degli utenti, ed ha deciso di ovviare al problema lanciando una feature già presente da tempo su Chrome.

Si tratta della modalità incognito, che a quanto pare sarebbe prossima al debutto.

Come dicevamo poco prima, si tratta di una funzione già disponibile su Chrome e Google Gboard e secondo Android Police sarebbe ormai prossima al debutto anche su YouTube.

Attivabile attraverso il menù impostazioni dell'applicazione (ma è lecito pensare che sia in arrivo anche sulla versione web della piattaforma), questa modalità non registrerà in alcun modo le attività degli utenti, permettendo loro di visualizzar qualsiasi tipo di video senza andare ad intaccare i suggerimenti.

Nell'applicazione YouTube per Android, gli utenti non dovranno fare altro che aprire le impostazioni del proprio account attraverso il menù laterale, quindi cliccare su "Attiva in Incognito".

Una volta attivata, l'applicazione di YouTube avviserà gli utenti che l'attività svolta durante questa sessione sarà cancellata per motivi di privacy, proprio come accade su Chrome. Non è nemmeno presente alcun tipo di VPN, ma si tratta di una funzione che mira a risolvere disservizi segnalati in passato.

Allo stato attuale la Modalità Incognito sembra essere in fase di test, e non sappiamo se e quando vedrà la luce.