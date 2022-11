YouTube 'incorpora' Paramount+ e STARZ negli USA coi Primetime Channels

In seguito alla questione del calo delle entrate pubblicitarie di YouTube, torniamo a fare riferimento su queste pagine alle novità legate alla popolare piattaforma di Google. Infatti, negli USA è arrivata una novità non di poco conto, ovvero i Primetime Channels.

A tal proposito, come spiegato da TechCrunch, nonché come ufficializzato direttamente mediante il blog ufficiale di YouTube, gli utenti statunitensi possono ora godere, previo abbonamento e mediante la sezione "Film e programmi", di contenuti provenienti da oltre 30 servizi di streaming. Tutto questo direttamente dall'applicazione di YouTube.

In parole povere, Google sta puntando a "incorporare" molti film e show in un unico posto, stringendo partnership con realtà come Paramount+, STARZ, Showtime, Epix, AMC+ e non solo. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di effettuare una sottoscrizione ai servizi coinvolti e guardare i contenuti attraverso appositi canali legati a YouTube.

La prima versione dei Primetime Channels, che include oltre 30 canali da guardare direttamente tramite YouTube a cui è possibile abbonarsi (più avanti arriveranno anche contenuti come quelli dell'NBA League Pass), è in fase di rollout a partire dall'1 novembre 2022: per il momento sono coinvolti solamente gli Stati Uniti d'America. Tuttavia, nei piani di Google c'è l'espansione del programma a livello globale.

Insomma, un buon numero di contenuti Premium è in arrivo su YouTube negli USA e l'obiettivo di Google sembra essere quello di garantire agli utenti un'esperienza lineare, che permetta di passare, fluidamente e mediante la classica esperienza della piattaforma, dal video di un Content Creator a un film di un servizio come Paramount+.