YouTube inserirà pubblicità nei video di alcuni content creator, ma non li pagherà

YouTube a partire da ieri 18 novembre 2020 ha deciso di iniziare a pubblicare annunci pubblicitari durante i video di content creator senza ancora dati sufficientemente positivi per iscriversi al programma Partner; a questi, però, la piattaforma non darà alcuna percentuale delle entrate pubblicitarie.

Si sa che la pubblicità è una delle fonti di entrate principali di YouTube, tanto che Google ha pubblicato i dati svelando che ha generato 5 miliardi di dollari solo nell’ultimo trimestre del 2020; allo stesso modo, però, gli ads sono l’unica fonte di entrate dirette dalla piattaforma per i proprietari dei canali. La società a The Verge ha confermato che in futuro alcune pubblicità appariranno in video di utenti non-Partner, ma non verranno inserite in video incentrati su argomenti sensibili come politica, religione, gioco d’azzardo e alcol.

Questo cambiamento non è stato affatto apprezzato dai membri della community, rendendo ancora più teso un rapporto in continuo declino a partire dal 2016-2017 con la prima Adpocalypse e poi nel 2018 con il famoso incidente che ha coinvolto Logan Paul e ha causato altri cambiamenti notevoli al programma Partner, il quale ora richiede agli utenti di accumulare circa 4000 ore totali di visualizzazione negli ultimi 12 mesi e minimo 1000 iscritti prima di fare domanda per prendere parte a tale piano.

YouTube non ha specificato quanti creator vedranno gli annunci pubblicati sui loro video senza pagarli, ma ha confermato che effettivamente tutti i canali potrebbero vedere tali pubblicità; i gestori della piattaforma, in ogni caso, monitoreranno l’impatto sui content creator per valutare se tenere questa iniziativa attiva o meno, o eventualmente se modificarla.

Nel mentre in casa Google è stato deciso di cancellare anche il Rewind 2020 in quanto si tratta di “un anno differente”. Altro provvedimento preso di recente è stato quello della cancellazione di moltissimi video che trasmettevano in streaming risultati falsi sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, includendo anche messaggi pubblicitari che hanno permesso a malintenzionati di guadagnare anche cifre non indifferenti facendo leva sulla tensione di quei giorni.