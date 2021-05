YouTube integra Google Traduttore: in arrivo la traduzione automatica dei video

YouTube non è soltanto al lavoro su una nuova funzionalità per i commenti nei video, anzi prima di essa gli sviluppatori hanno deciso di lanciare l’integrazione inedita di Google Translate alla piattaforma di streaming video. Il funzionamento è semplice, eppure la disponibilità non è ancora così elevata. Ma vediamo meglio in cosa consiste.

Come riportato dai colleghi di Android Police, questa modifica applicata da Big G si tratta di una novità lato server e dunque non necessita di aggiornamenti delle applicazioni per smartphone e tablet. A dire il vero, per alcuni contenuti selezionati risulta già perfettamente funzionante sia nel caso dell’interfaccia Web per Desktop, sia nel caso dell’app mobile.

Le lingue supportate sono moltissime, tra di esse figura anche l’italiano: come potete vedere in calce all’articolo, infatti, possiamo trovare video come quelli del canale scientifico Kurzgesagt con la possibilità di selezionare l’opzione “Inglese (Regno Unito) >> Italiano” tra le varie scelte dei sottotitoli. L’integrazione di Google Translate, però, non si ferma qui: le tip ottenute da Android Police parlano di traduzioni automatiche anche ai testi dei titoli e delle descrizioni dei video.

Riguardo i sottotitoli tradotti c’è da fare un’osservazione, più una teoria che una certezza: considerato che si tratta di una traduzione automatica, molto probabilmente sarà basata sui sottotitoli generati automaticamente dal sistema nella lingua del video, di conseguenza potrebbero essere imperfetti. L’obiettivo finale sarà quello, probabilmente, di far sì che la traduzione abbia origine da un file sottotitoli caricato dal creatore del contenuto in questione, così da garantirne la correttezza.

Ma a proposito di YouTube, recentemente PewDiePie è entrato nella storia diventando il primo YouTuber a raggiungere quota 110 milioni di iscritti.