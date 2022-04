Su YouTube per iOS arriva la modalità Picture-in-Picture.. anzi no, che confusione!

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo riportato la notizia dell’arrivo della modalità picture-in-picture su YouTube su iOS ma, purtroppo, siamo costretti a fare marcia indietro. Google infatti ha fatto confusione direttamente tramite i propri canali ufficiali, dove è stata costretta a smentire un precedente tweet.

In risposta ad un utente che chiedeva se la funzione sarebbe arrivata per tutti o solo per gli utenti Premium di YouTube, l’account TeamYouTube ha voluto chiarire che “ciò che è attualmente in fase di distribuzione è la modalità picture-in-picture per YouTube Tv sui dispositivi con iOS 15 e versioni successive. Se vi riferite a quella per l’applicazione YouTube classica, à disponibile solo per gli abbonati Premium su smartphone Android”.

Coloro che quindi avevano gioito (come chi vi scrive) alla notizia, quindi, resteranno con l’urlo di gioia bloccato in gola in quanto al momento non si capisce su la visualizzazione PiP dei filmati di YouTube per iOS sarà a a disposizione per gli utenti Premium o se per tutti. La confusione insomma è tanta, ed evidentemente bisognerà attendere qualche altro tweet da parte di YouTube per ottenere, si spera, un minimo di chiarezza.

Nel frattempo, YouTube ha ufficialmente dichiarato guerra ai bot ed ha annunciato un nuovo strumento che proteggerà dallo spam.