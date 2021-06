YouTube su iOS: anche i non abbonati Premium potranno usare la modalità PiP

Arrivano buone notizie per gli utenti iOS che utilizzano YouTube sui loro iPhone ed iPad. Dopo un periodo di incertezza, infatti, Google ha iniziato ad implementare il supporto alla modalità Picture-in-Picture sull'app, anche per coloro che non dispongono dell'abbonamento Premium alla piattaforma.

Attualmente, la funzione è disponibile solo negli Stati Uniti, ma prossimamente dovrebbe approdare anche altrove.

Google ha confermato le indiscrezioni ed un portavoce di YouTube ha affermato che "con il supporto per PiP, ora puoi finalmente iniziare a guardare un video nell'app nativa di YouTube per iPhone e iPad, quindi uscire dall'app e continuare a riprodurre il video in una sovrapposizione video sopra tutte le altre app. Puoi ingrandire o ridurre l'anteprima PiP, posizionarla in qualsiasi angolo dello schermo o nascondere il video in modo da ascoltare solo la riproduzione dell'audio".

Interessante notare come si tratti di una novità che sarà applicata lato server, il che vuol dire che non sarà necessario installare alcun tipo di aggiornamento dall'App Store.

Le prime indiscrezioni sull'aggiornamento di YouTube con la PiP erano emerse nel corso del weekend passato, ma quest'oggi sono arrivate nuove informazioni a riguardo e soprattutto la conferma che tutti potranno godere di questa utilissima funzione.

Abbiamo avuto modo di effettuare alcuni test sul nostro iPhone, ma ancora non è disponibile in Italia.