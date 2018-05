YouTube: su iPhone X, iPhone 8 ed iPhone 8 Plus arriva il supporto ai video in HDR

Interessante aggiunta per il client ufficiale della piattaforma di condivisione video di Google, YouTube. Come osservato dai ragazzi di MacRumors, infatti, l'ultima versione dell'applicazione include il supporto per la riproduzione di video in HDR su iPhone X, iPhone 8 ed iPhone 8 Plus. Sorprendentemente, all'appello manca l'iPad Pro.

Rispetto a quelli tradizionali, i filmati in HDR offrono colori più vivi e radiosi rispetto ai contenuti tradizionali, offrendo un'esperienza di visualizzazione molto più realistica, di cui però possono godere solo i display che supportano la tecnologia, come quelli montati sulle ultime generazioni di iPhone e sull'iPad Pro.

Per coloro che posseggono uno di questi dispositivi, basta cercare nella barra di ricerca in alto la query "HDR" per trovarsi di fronte migliaia di contenuti basati su questa tecnologia.

Per attivarla, una volta effettuato l'aggiornamento dell'applicazione, basta cliccare sui tre puntini presenti in alto a destra, quindi spostarsi nel menù "qualità" e poi selezionare l'opzione 480p60 HDR. E' possibile anche selezionare impostazioni inferiore a 1080p per godersi dell'HDR, il quale è supportato anche a risoluzioni più basse, come vi mostriamo nel filmato presente in calce.

Per l'applicazione si tratta senza dubbio di un'aggiunta importante, di cui però al momento potranno godere solo pochi fortunati utenti. In attesa dell'arrivo su iPad Pro.