Su YouTube Italia arrivano gli Applausi: ecco come funzionano

Debuttano anche su YouTube Italia gli "Applausi". Si tratta di un nuovo modo per sostenere i content creator, sotto forma di un'animazione che, come suggerisce il nome, riproduce appunto un applauso. La funzione si sta via via facendo spazio tra gli utenti, tramite l'applicazione Android di YouTube ed il sito relativo.

Gli Applausi possono essere acquistati direttamente tramite il pulsante "Applaudi" presente sotto al player. Nella finestra di popup, sarà visualizzato il costo dell'applauso nel proprio paese o area geografica.

Gli utenti potranno acquistare una delle quattro diverse animazioni, ognuna con un prezzo diverso e direttamente proporzionale al livello di elaboratezza e spettacolarità.

YouTube dà anche la possibilità di acquistare un applauso su uno stesso video più volte, sempre nel rispetto dei limiti di acquisto.

"Per alcuni utenti, sui video per i quali è stato acquistato l'applauso degli spettatori verrà visualizzato automaticamente un commento pubblico standard visibile a tutti. Questo commento è un bonus gratuito incluso nell'acquisto. Prima di completare l'acquisto, visualizzerai un'anteprima di questo commento pubblico standard che include il nome del tuo canale, la tua immagine del profilo e l'importo dell'applauso degli spettatori acquistato" si legge nelle direttive pubblicate da YouTube nella pagina dedicata agli applausi, dove sono presenti tutte le informazioni del caso.