YouTube Kids arriva anche in Italia: ecco l'app per i più piccoli

YouTube Kids, la versione ultracontrollata per i più piccoli della piattaforma di condivisione video, sbarca finalmente in Italia dopo un periodo di rodaggio negli Stati Uniti durato quasi due anni, nel corso del quale la società è stata al centro di non poche polemiche per alcuni contenuti pubblicati.

I più piccoli potranno accedere a YouTube Kids attraverso un'applicazione dedicata, già disponibile sui principali store.

Alla base dell'esperienza utente ci sarà un controllo parentale molto elevato e stringente da parte dei genitori, che avranno accesso ad una vasta gamma di opzioni attraverso cui potranno scegliere i contenuti da far visualizzare ai propri figli. Genitori che potranno anche organizzare un apposito palinsesto, dividendo i profili e selezionando i cartoni e programmi più adatti per ogni figlio.

Non poteva mancare il timer. Si tratta di un tempo massimo dopo il quale la riproduzione viene interrotta salvo direttive diverse da parte dei genitori. Di default il timer è impostato su trenta minuti, ma il limite massimo è di un'ora.

Nella versione italiana sono presenti molti dei contenuti più amati dai bambini: si va dallo Zecchino d'Oro alle filastrocche di Coccole Sonore, senza dimenticare il Winx Club, Lego Ninjago ed il Pulcino Pio. Presenti anche programmi su natura, musica ed apprendimento, sponsorizzati e prodotti da NatGeo TV, che propone anche filmati su scienza ed astronomia.

Per quanto riguarda gli spot pubblicitari, sono si presenti ma in maniera ridotta rispetto alla versione classica. Ne è previsto uno ogni quindici minuti, tra quelli selezionati e riguardanti solo videogame.