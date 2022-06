YouTube lancia 'Correzioni', feature per content creator per rimediare a errori nei video

Molti content creator su YouTube sono incorsi in un semplicissimo e noiosissimo problema: accorgersi troppo tardi di avere fatto un errore nel montaggio o nella registrazione di un video. Fino a oggi risolvere tali errori non è stato così semplice ma, grazie ai gestori della piattaforma, ora correggerli sarà immediato.

YouTube ha infatti introdotto una nuova funzionalità denominata "Correzioni", piuttosto auto esplicativa: grazie a essa, i creator potranno aggiungere facilmente correzioni a un video senza per forza rimuoverlo e ricaricarlo nella versione giusta. Le correzioni appariranno semplicemente come informativa nell'angolo in alto a destra di un video al momento giusto. Sull’altro lato dello schermo, invece, gli spettatori potranno fare clic sulla scheda per espandere le note.

I passaggi da seguire sono davvero semplici e sono stati illustrati da casa Google nella pagina di supporto dedicata: basta entrare su YouTube Studio, selezionare dal menu a sinistra la voce Contenuti, cliccare sul titolo o sulla thumbnail di un video e, all’interno della descrizione, aggiungere la stringa “Correction:” o “Corrections:” seguita dal minutaggio e dalla spiegazione della correzione stessa. Quando il pubblico guarda il video, dunque, viene visualizzata una scheda informativa “Visualizza correzioni”.

La combinazione di screenshot che trovate in calce alla notizia, ripresa dai colleghi di The Verge, illustra con maggiore chiarezza come la serie di correzioni appare allo spettatore.

Una delle ultime novità rilasciate da YouTube riguarda invece i momenti salienti dei video.