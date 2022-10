YouTube lancia gli handle per creator e utenti: trovare i canali diventa facilissimo

In attesa delle modifiche all’interfaccia grafica di YouTube, i gestori della piattaforma di casa Google annunciano il lancio degli Handle per consentire agli utenti di trovare altri canali in un modo molto rapido, specialmente nel caso dei content creator.

Tramite il blog ufficiale di YouTube scopiamo come funziona questa feature: molto semplicemente, tutti i canali esistenti sul servizio di condivisione di video avranno un “username” personale impostabile manualmente, tramite il quale è possibile trovare in un batter di ciglia il profilo d’interesse. I creator potranno scegliere l’handle entro il prossimo mese, mentre di seguito gli utenti potranno indicare il loro handle personale. A influire sulle tempistiche per i creatori di contenuti saranno fattori come la presenza complessiva su YouTube, il numero di iscritti e l’attività del canale. In altre parole, per garantire l’autenticità del proprio handle - specialmente ai content creator - il rilascio sarà graduale.

YouTube chiarisce, dunque, che se un canale ha già un URL personalizzato, questo diventerà l'handle predefinito; tuttavia, sarà comunque possibile modificare l’handle non appena arriverà la notifica in YouTube Studio. Il risultato finale sarà un’URL personalizzata (youtube.com/@handle). Secondo i programmi dei gestori di YouTube, gli handle verranno rilasciati entro il 14 novembre; dopo questa data, ogni canale avrà un suo handle generato automaticamente dal sistema.

Altra novità in arrivo potrebbe essere la visione di video 4K solo tramite abbonamento Premium.