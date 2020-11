YouTube lancia Infinite Bad Guy: il brano di Billie Eilish rimarrà per sempre

Pubblicato il 29 marzo 2019 su YouTube, il video ufficiale del brano "Bad Guy" di Billie Eilish ha ormai superato il miliardo di visualizzazioni. Il fatto che si tratti di una hit globale non si può dunque mettere in discussione, ma avete presente quando si parla di una "canzone immortale"? Ecco, YouTube ha preso alla lettera questa definizione.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e Android Central e come annunciato dalla stessa YouTube mediante un apposito video, è stato dato il via all'iniziativa Infinite Bad Guy, che mira a riprodurre per sempre il brano della cantautrice statunitense. In che modo? Ovviamente utilizzando l'intelligenza artificiale e sfruttando gli oltre 15.000 video di cover della canzone pubblicato su YouTube.

In termini pratici, collegandosi all'apposito sito Web dedicato all'iniziativa e premendo sul pulsante "Click to Play", è possibile ascoltare una versione di "Bad Guy" realizzata mediante cover, passando dall'una all'altra. Ci pensa il machine learning a mantenere tutto a tempo, facendo scorrere come si deve la canzone. Potete provare a premere il pulsante "Auto Play" per avere un esempio. Le combinazioni relative alle cover sono sempre diverse e YouTube ha stimato che servono almeno 1.46 x 10^100 anni per ottenerle tutte. Spoiler: è più dell'età dell'Universo.

Insomma, sicuramente si tratta di una trovata interessante, definita da YouTube come il "primo video musicale infinito del mondo".