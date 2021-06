YouTube lancia un nuovo abbonamento 4K: non è economico

Dopo le "diatribe" legate a Roku, torniamo a dare un'occhiata a ciò che sta accadendo in casa YouTube. Infatti, Google ha lanciato un nuovo abbonamento legato al 4K.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e The Verge, la nuova sottoscrizione, che viene chiamata "4K Plus" e fa riferimento a YouTube TV, offre, oltre ovviamente alla riproduzione 4K, la possibilità di effettuare download per guardare offline i video, nonché il supporto al Dolby 5.1. Il prezzo non è economico: 19,99 dollari al mese, che vanno "aggiunti" ai 64,99 dollari della sottoscrizione relativa a YouTube TV. Ci sarà tuttavia una prova gratuita di un mese. Inoltre, coloro che effettueranno per primi l'abbonamento pagheranno 9,99 dollari al mese per il primo anno.

Ricordiamo in ogni caso che per il momento il servizio YouTube TV non è disponibile in Italia. Si tratta dunque di una novità che coinvolge solamente gli utenti statunitensi. Per chi non lo sapesse, YouTube TV offre canali televisivi in diretta e svariati altri contenuti. Non si fa dunque riferimento alla classica piattaforma di streaming video di proprietà di Google, bensì a un servizio un po' diverso.

In ogni caso, risulta interessante dare un'occhiata a quanto fatto da BigG all'estero, in quanto in futuro l'azienda di Mountain View potrebbe decidere di espandere la lista dei Paesi in cui è disponibile YouTube TV. Staremo a vedere: quel che è certo è che l'abbonamento proposto agli utenti USA non è dei più economici.