YouTube lancia Recap 2022: rivivete l'anno con gli artisti che avete ascoltato di più

Proprio mentre Apple lancia Apple Music Replay 2022 e Spotify prepara il consueto riassunto annuale Wrapped 2022 per rivivere i momenti musicali più importanti del proprio anno, YouTube presenta il Recap 2022 su YouTube Music per condividere con gli utenti le statistiche personalizzate tra video e brani più riprodotti sull’app.

Il Recap 2022 anche quest’anno mostrerà in evidenza artisti, canzoni, videoclip e playlist che hanno conquistato gli utenti per numero di visualizzazioni, ma ci sono delle novità importanti: in primis, YouTube aggiunge la raccolta di artisti scoperti prima del loro boom internazionale. Ancora più importante è la nuova “personalità musicale”: la piattaforma analizzerà le abitudini di ascolto e condividerà con l’utente un giudizio sul suo carattere a seconda dei brani.

Per il 2022, inoltre, Google mostrerà questi riassunti musicali anche tramite l'app YouTube su Android e iOS: basterà cercare “2022 Recap” per trovare la playlist personalizzata e accedere alle statistiche dedicate tramite le YouTube Stories. Il riepilogo offerto da YouTube Music si integra anche con Google Foto per condividere i brani preferiti tramite immagini ad hoc caricate sul servizio cloud della Grande G. Ancora una volta questa feature si conferma una delle più attese e preferite dagli utenti di tutto il mondo, interessati a dare uno sguardo retrospettivo all’annata in via di conclusione.



Nel frattempo si pensa anche ad altre novità nel settore: ad esempio, Spotify ha lanciato una feature essenziale per i podcaster.