YouTube lancia test reazioni emoji ai video: come funzionano e chi può provarle

Dopo il lancio della nuova interfaccia YouTube su Android e iOS, i gestori della piattaforma di streaming di casa Google hanno deciso di lanciare la fase di test delle reazioni emoji a parti specifiche dei video. Come funziona questa feature e, soprattutto, chi potrà utilizzarla in questi giorni?

Ad annunciare l’avvio di questo primo periodo di sperimentazione è stata la stessa Google tramite la pagina di supporto ufficiale, dove troviamo scritto quanto segue: “Siamo entusiasti di lanciare l'esperimento delle reazioni a tempo, una nuova opzione per condividere una reazione (faccina sorridente, coriandoli, ecc.) in un momento esatto in un video. […] Se stai guardando un video che fa parte di questo test, puoi reagire e vedere le reazioni della folla aprendo la sezione commenti del video e toccando il pannello di reazione. Il test ti mostrerà anche a quali momenti stanno reagendo gli altri spettatori (che saranno resi anonimi: non mostreremo chi ha inviato ciascuna reazione). Stiamo testando più serie di reazioni e ne aggiungeremo o rimuoveremo in base a come andrà l'esperimento”.

L’idea è semplice: YouTube intende coinvolgere ulteriormente l’utenza non solo con i classici “Mi piace” e “Non mi piace”, bensì anche con reazioni più specifiche a determinati momenti dei filmati pubblicati sulla piattaforma. Come per tante altre funzionalità in prova, il lancio definitivo di queste emoji non è assicurato, mentre la fase di test sarà limitata a un numero ridotto di utenti selezionati casualmente.

Un problema chiave che Big G dovrà certamente valutare consiste, oltretutto, nel possibile “emoji bombing” sullo stile dei fiumi di recensioni negative a videogiochi e film: con la scomparsa dei “non mi piace” dalla parte sottostante i video, infatti, il pubblico potrebbe utilizzare tale feature per manifestare il proprio malcontento nei confronti del content creator o dei contenuti proposti. Insomma, non ci resta altro che attendere pazientemente la conclusione dei test per comprendere se e come le reazioni ai video arriveranno su YouTube.