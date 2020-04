YouTube è al lavoro sul proprio TikTok: si chiamerà Shorts

TikTok è ormai già da un paio d'anni il fenomeno del momento, e come ampiamente prevedibile i big del mondo social e web si stanno muovendo per proporre agli utenti un competitor dell'applicazione sviluppata in Cina. Tra questi a quanto pare c'è anche YouTube, che starebbe lavorando su "Shorts", una piattaforma molto simile a quella di ByteDance.

Proprio il nome suggerisce che gli utenti saranno in grado di caricare video brevi, proprio come avviene su TikTok. A ciò però si aggiungerà il fatto che sarà possibile beneficiare dell'enorme libreria musicale di YouTube Music, le cui canzoni potranno essere aggiunge nei video.

Un epilogo di questo tipo era ampiamente prevedibile, dal momento che negli ultimi due anni TikTok ha riportato una crescita superiore al 125%, secondo quanto riferito da App Annie, con 842 milioni di download su App Store di iOS e Google Play negli ultimi 12 mesi, in aumento del 15% su base annua. Lo scorso anno, inoltre, TikTok ha superato anche Facebook e Messenger con oltre 700 milioni di download, e di recente è stata utilizzata anche dall'OMS per combattere le fake news sul Coronavirus.

The Information riporta anche anche Facebook starebbe testando una propria versione di TikTok, battezzata Lasso, che è disponibile in mercati in via di sviluppo come quello brasiliano.