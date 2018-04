YouTube al lavoro su una nuova app senza algoritmi dedicata ai bambini?

Stando ad un report pubblicato da BuzzFeed News, YouTube sarebbe al lavoro su una nuova app che non sfrutterebbe alcun algoritmo per proporre nuovi contenuti correlati ai suoi utenti, ma al contrario questi verrebbero scelti da un apposito team di lavoratori in carne ed ossa. L'obiettivo sarebbe creare un ecosistema sicuro anche per i più piccoli.

Questa iniziativa infatti sembrerebbe essere una risposta diretta alle accuse mosse da tempo al colosso dei video, secondo le quali il sistema di algoritmi utilizzato per suggerire nuove clip da guardare finirebbe spesso per proporre contenuti violenti, estremi e non adatti ad un pubblico non adulto. In questo senso fa ancora eco il report svolto da Business Insider, che ha dimostrato come YouTube Kids fosse in grado di suggerire ai più piccoli dei video pieni zeppi di falsità scientifiche riguardanti la forma della terra, lo sbarco sulla Luna, e molti altri argomenti inappropriati come le teorie cospirazionistiche sull'esistenza degli alieni.

Inoltre fa ancora scandalo il cosiddetto "Elsagate", che riguardava una serie di video molto strani e sicuramente non adatti ai più piccoli creati appositamente per beffarsi dell'algoritmo che sta dietro a YouTube Kids, suggeriti in automatico dall'app nel momento in cui un utente guardava dei contenuti legati alla Disney.

Un ambiente più sicuro, quindi, dove nessun algoritmo può permettersi di suggerire ai più piccoli la visione di contenuti non appropriati; anzi, questo aspetto verrebbe gestito da un apposito team di esperti, pronti ad intervenire manualmente su ogni possibile questione.

Voi cosa ne pensate di questo rumor?