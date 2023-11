YouTube è più lento sui browser con AdBlock? C'è la risposta di Google

Mentre un esperto di sicurezza informatica minaccia guai legali per YouTube in relazione al suo sistema anti-AdBlock, è la stessa Google ad ammettere che, proprio a causa del tool di identificazione dei blocchi per le pubblicità, l'esperienza utente di YouTube sarebbe peggiorata, benché solo per alcuni utenti.

Nonostante YouTube abbia confermato lo stop agli AdBlock, infatti, sembra che gli utenti della piattaforma non siano affatto contenti della nuova politica dell'azienda. In particolare, alcuni hanno lamentato su Reddit un peggioramento dei tempi di caricamento dei video, specie su browser alternativi a Google Chrome quali Firefox e Microsoft Edge, dopo l'implementazione dei tool anti-AdBlock.

Secondo gli utenti, la pagina dei video su YouTube resterebbe bianca per qualche secondo (fino ad un massimo di cinque) prima di caricare i contenuti e di avviare la riproduzione. Questo problema, però, si risolverebbe rapidamente con il passaggio a Chrome: alcuni hanno già attribuito la colpa del rallentamento proprio al sistema anti-AdBlock di Google, che impiegherebbe troppo tempo a verificare che l'utente non stia utilizzando software o estensioni contro le pubblicità sul browser.

Tale ipotesi sembra essere supportata dalle linee di codice del sistema anti-AdBlock di YouTube riportate da YCombinator e da diversi utenti Reddit. In uno statement pubblico, d'altro canto, Google ha già spiegato di aver implementato dei sistemi di monitoraggio su YouTube, volti anche a convincere gli utenti a disinstallare i propri strumenti anti-pubblicità (e sembra aver funzionato: le disinstallazioni di AdBlock sono cresciute a dismisura dopo la stretta di Big G).

Tuttavia, la stessa Google spiega che i tempi più lunghi per la visualizzazione delle pagine YouTube riguardano solo chi ha un AdBlock installato sul proprio PC, e non tutti gli utenti. Il problema, però, affliggerebbe anche chi, pur possedendo un AdBlock, lo tiene disattivato sulle pagine web di YouTube.

Tuttavia, Google non ha né confermato né smentito i problemi al caricamento delle pagine di YouTube, spiegando invece che "per supportare un ecosistema variegato di creatori di contenuti in tutto il mondo e permettere a miliardi di utenti di accedere ai loro video preferiti su YouTube, abbiamo lanciato una campagna per spingere gli utenti che possiedono un AdBlock a permettere gli annunci su YouTube o a passare a YouTube Premium. Gli utenti con un AdBlock installato potrebbero avere un'esperienza subottimale su YouTube, a prescindere dal browser che utilizzano".