YouTube limita la velocità di download dei video? Segnalazioni degli utenti

In seguito al test relativo alla funzionalità ufficiale per scaricare i video YouTube da desktop, torniamo sull'argomento per via di alcune segnalazioni da parte degli utenti. Infatti, a quanto pare non sono in pochi coloro che starebbero riscontrando limitazioni nella velocità di download.

Online le discussioni in merito non mancano, tanto che sul portale ufficiale di JDownloader, noto gestore di download open source, è comparsa un'indicazione in merito al fatto che una delle possibili cause dietro a uno scaricamento "a rilento" può essere una limitazione attuata direttamente dai portali di streaming video. "Specialmente quelli che non presentano un modo comodo per scaricare i contenuti", si legge nell'articolo legato a JDownloader.

"Fondamentalmente, stanno limitando la velocità massima", prosegue l'autore del succitato articolo. In parole povere, stando alla community di JDownloader, alcune note piattaforme starebbero limitando la "banda" per quel che concerne i download, in modo da garantire agli utenti "classici" un'esperienza senza lag. "In questo contesto, non c'è niente che l'utente possa fare", si legge sul portale ufficiale di JDownloader.

In ogni caso, nell'ultimo periodo sembra che le limitazioni si stiano facendo più "insistenti" del solito. Infatti, diversi utenti stanno segnalando online, ad esempio su Reddit, dei "rallentamenti" legati a noti software per il download di video da YouTube. Il "sospetto", anche in questo caso, è che siano state implementate delle limitazioni "alla base", anche se ovviamente a livello ufficiale tutto tace. Tuttavia, le velocità da quel punto di vista sembrano effettivamente essere particolarmente ridotte, sempre stando a quanto affermato dagli utenti.

D'altronde, la possibilità di scaricare video da YouTube è sempre stata molto "intricata", come dimostra anche l'esistenza di funzionalità ufficiali rilasciate o comunque messe alla prova da quel punto di vista, che però chiaramente non sono esattamente la stessa cosa. Insomma, l'era del download dei video dalla piattaforma di BigG tramite tool esterni potrebbe essere giunta per certi versi al "tramonto".