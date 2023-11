YouTube mette fine ad AdBlock anche in Italia: il messaggio compare agli utenti

È già da un po' di tempo che si discute in merito alle misure adottate da YouTube contro AdBlock (e simili), ma adesso BigG si sta muovendo concretamente a livello globale. Infatti, agli utenti, anche in Italia, sta comparendo un messaggio che invita ad attivare le pubblicità o passare all'abbonamento Premium.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e The Verge, nonché come si può vedere, ad esempio, in alcune segnalazioni italiane affidate a Reddit (attenzione: nel thread vengono utilizzati "toni da Reddit"), a partire da ottobre 2023 è iniziato ad apparire il messaggio "i blocchi degli annunci violano i Termini di servizio di YouTube".

Questa non è di certo una novità, dato che la pubblicità rappresenta il fulcro del modello di business di una piattaforma di questo tipo, che altrimenti non potrebbe offrire il servizio nelle modalità che tutti conosciamo. Tuttavia, ora Google ha deciso di mettere fine ad AdBlock e simili una volta per tutte. Quello indicato in precedenza non rappresenta infatti solamente un avviso, ma si tratta proprio di un blocco che richiede di procedere in altro modo, evitando dunque che gli utenti che usano questi servizi possano prendere visione dei contenuti.

Sembra che questo blocco venga mostrato progressivamente, nel senso che alcuni utenti riuscirebbero ancora a guardare qualche video prima di vedere il messaggio. In ogni caso, quando questo compare, come già accennato, le opzioni sono due: o si sceglie di attivare le pubblicità (disattivando dunque AdBlock e simili) oppure si passa all'abbonamento a pagamento YouTube Premium, che da noi ha un costo di 11,99 euro al mese (dopo la prova gratuita iniziale di un mese). Tra i benefici della sottoscrizione, infatti, c'è anche la riproduzione senza annunci.

Per il resto, in seguito ai primi test effettuati nei mesi precedenti, Christopher Lawton, YouTube Communications Manager, ha adesso confermato ai microfoni di The Verge che l'azienda ha dato il via a uno "sforzo globale" per contrastare questo fenomeno. Insomma, dopo lo stop alla condivisione password di Netflix, un'altra grande realtà del Web sta mettendo fine a una situazione di lungo corso.