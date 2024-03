YouTube mette alla prova la rivoluzione IA: la novità è interessante

Dopo aver trattato la possibilità di utilizzare una funzione di YouTube Premium gratuitamente, seppur parzialmente, torniamo a soffermarci sulle novità della piattaforma di casa Google. Questa volta di mezzo c'è l'intelligenza artificiale.

È infatti il noto portale Android Headlines a segnalare che YouTube sta mettendo alla prova una rinnovata funzionalità di skip. In che senso? Alcuni utenti con abbonamento Premium attivo in questo periodo stanno avendo modo di sperimentare un "doppio tap" diverso dal solito tramite l'applicazione per dispositivi mobili di YouTube.

La conferma è arrivata tramite un video del canale YouTube Creator Insider, che nella giornata del 19 marzo 2024 ha illustrato la funzione. Questa, però, è passata inosservata per diversi giorni, facendosi poi notare a ridosso di Pasqua. Ma cosa accade quando si effettua un "doppio tocco" sullo schermo? Al posto di avanzare di 10 secondi, come avverrebbe di solito, l'IA propone all'utente diverse sezioni del video.

Per offrire suggerimenti interessanti, l'algoritmo si basa anche sui momenti più visti da parte degli utenti. Attualmente questa funzione è disponibile solamente per un numero ristretto di video anche per gli utenti Premium, ma non è da escludere un'estensione a tutti gli account in futuro. Staremo a vedere: di certo uno "skip intelligente" potrebbe far risparmiare molto tempo in determinati contesti.

Ricordiamo invece che la possibilità di visualizzare i momenti più visti di un video YouTube è già disponibile da tempo, anche se non tramite suggerimenti.

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti oggi su