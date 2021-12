YouTube, milioni di video segnalati per violazioni inesistenti di Copyright

Mentre l'applicazione YouTube per Android TV si aggiorna, apportando interessanti novità sulle Playlist, la popolare piattaforma di video sharing di Google ha diffuso i suoi dati sulle segnalazioni per violazione dei Diritti d'Autore.

Il rapporto, disponibile sul blog ufficiale, è unico nel suo genere e i datti raccolti indicano anche una bizzarra situazione. Infatti, solo nella prima metà del 2021 sono stati oltre 2,2 milioni i video che hanno ricevuto segnalazioni per violazioni di Copyright successivamente annullate. Per l'esattezza, il periodo di riferimento prende in considerazione i video incriminati da gennaio a giugno del 2021.

Si tratta di numeri impressionanti, perlomeno a una prima lettura. Contestualizzando la cosa, invece, ci rendiamo conto che si tratta di appena l'1% di tutte le segnalazioni effettuate nello stesso periodo, relative a ben 729 milioni. Di queste, il 99% generato in maniera totalmente autonoma dallo strumento integrato nella piattaforma, Control ID.

Si legge poi che nella totalità dei casi in cui è stata aperta una controversia, solo il 60% di queste si è poi risolta favorevolmente per l'autore. Quella di YouTube nei confronti del rispetto dei diritti d'autore è una battaglia che prosegue incessantemente da anni. Solo un paio d'anni fa, la stessa azienda aveva annunciato di aver ridistribuito ai legittimi detentori dei Copyright ben 3 miliardi di dollari grazie a Content ID.