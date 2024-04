YouTube minaccia OpenAI: "non vi permettete di usare i nostri video" per trainare Sora

Come noto, già da qualche settimana OpenAI ha presentato Sora, il nuovo modello d’IA che è in grado di generare filmati partendo da prompt testuali. Il lancio di questo sistema ha provocato reazioni contrastanti tra la comunità tech e gli appassionati.

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, anche YouTube avrebbe messo in guardia Mira Murati, CTO di OpenAI dall’utilizzare i video pubblicati sulla propria piattaforma per addestrare il modello su cui si basa Sora.

L’avvertimento è arrivato a seguito di una esplicita domanda arrivata da Emily Chang di Bloomberg al CEO di YouTube Neal Mohan.

"Dal punto di vista di un creatore, quando carica il proprio duro lavoro sulla nostra piattaforma, ha determinate aspettative" ha affermato Mohan, secondo cui “una di queste aspettative è che i termini di servizio vengano rispettati”, ovvero: il download delle trascrizioni o frammenti di video rappresenta una chiara violazione dei termini di servizio, e ciò vale anche per OpenAI.

La domanda è nata a seguito di un’intervista rilasciata da Mira Murati, CTO di OpenAI, al Wall Street Journal: in quel caso, alla giornalista Joanna Stern aveva risposto in maniera molto vaga sull’eventualità che la sua società avesse utilizzato YouTube per addestrare Sora. “Non ne sono sicura”, aveva affermato la CTO, senza confermare o smentire l’eventualità.

