YouTube: il miniplayer stile PiP arriva anche su desktop (disponibile in Italia)

Dopo essere stata inondata di richieste in merito da parte degli utenti, YouTube ha finalmente deciso di introdurre per tutti il suo nuovo miniplayer, che essenzialmente non fa altro che ridurre il video in una finestra collocata in basso a destra, in modo molto simile alla funzionalità Picture-in-Picture. Vediamo assieme come funziona il tutto.

In particolare, la nuova funzionalità, disponibile anche in Italia, introduce un nuovo pulsante presente in basso a destra nel classico player di YouTube, in mezzo tra la rotella per selezionare la qualità del video e il pulsante per attivare la modalità cinema. Una volta cliccato questo tasto, il video continuerà la sua riproduzione in un'apposita piccola finestra in basso a destra, con l'utente che potrà effettuare nel frattempo altre ricerche e attività rimanendo nella stessa pagina.

Per farvi un esempio concreto, potreste ascoltare Fossetti parlare di Red Dead Redemption 2 in uno dei nostri classici Q&A e allo stesso tempo cercare quali altri contenuti offre quel giorno il canale YouTube di Everyeye. Successivamente, dovrete solamente cliccare due volte sulla finestra per far tornare il video a tutto schermo.

Insomma, una funzionalità che molti utenti abituali della piattaforma attendevano da tempo, soprattutto quelli abituati a utilizzare il Picture-in-Picture da smartphone.