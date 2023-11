YouTube e il mistero del PiP gratis senza Premium in Italia: bug o feature?

Si tratta sicuramente di un periodo di novità per Google: basti pensare al blocco degli ad blocker su YouTube. A volte, però, il mondo del Web è in grado di generare "misteri", visto che i bug software sono sempre dietro l'angolo. Ad esempio, abbiamo scoperto che un'intervista video a Morgan sembra attivare gratuitamente il PiP su YouTube per Android.

No, non stiamo scherzando: nella giornata del 6 novembre 2023 ci siamo imbattuti in un video pubblicato sul canale YouTube di Enrico Silvestrin (attore e conduttore radiofonico). Il contenuto è, come già accennato, una chiacchierata tra quest'ultimo e Morgan, dalla durata di poco più di un'ora e mezza. Tra i temi trattati, c'è immancabilmente anche il recente "commento" di Morgan sul brano "Bellissima" di Annalisa. Non è però questo il punto.

Il fatto è che, guardando il video tramite l'app YouTube per Android, risulta possibile, sfruttando il pulsante Home dopo aver avviato la riproduzione, utilizzare la funzione Picture-in-Picture (PiP). Essenzialmente, compare a schermo una finestra flottante che consente di continuare con la riproduzione del contenuto mentre si svolgono altre attività sul dispositivo, smartphone o tablet che sia.

Nulla di strano, se non fosse che quest'opzione è associata all'abbonamento YouTube Premium, che in Italia ha un costo di 11,99 euro al mese. Per intenderci, sul portale ufficiale di YouTube viene spiegato che la "riproduzione in background per guardare contenuti quando usi altre app" è ad appannaggio esclusivo degli abbonati.

Finora infatti è sempre stato così, ma dai nostri test, effettuati su più dispositivi e più account YouTube gratuiti (dunque non abbonati a Premium), emerge che il succitato specifico video sembra riuscire a "bypassare" questa limitazione, come potete vedere anche nello screenshot presente in calce. Non è chiaro al momento se si tratti di una feature o un bug, ma abbiamo provato a replicare la situazione con parecchi altri video e l'operazione non è mai andata a buon fine.

Se avete segnalazioni da fare in merito, la sezione dei commenti è a vostra disposizione. Per il resto, abbiamo ritenuto giusto mettervi a conoscenza di questo "fun fact", visto che un eventuale rollout di una funzione gratuita di questo tipo potrebbe fare comodo a un buon numero di utenti di YouTube.