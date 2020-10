YouTube, il mistero del video che si blocca a molti utenti Android

YouTube è una piattaforma che dispone di un "catalogo" di contenuti sconfinato. I video sono infatti dei più disparati e potrebbero chiaramente sorgere alcuni inconvenienti durante la loro visualizzazione. Tuttavia, in genere si tratta di problemi di connessione o simili. Questa volta, invece, siamo venuti a contatto con un grattacapo diverso.

Infatti, per puro caso, ci siamo imbattuti in un video tutto italiano pubblicato il 26 giugno 2020: uno spezzone di circa un minuto in cui il rapper Guè Pequeno parla di altri suoi colleghi. Tralasciando il contenuto, quello che ci interessa è la riproduzione di questo specifico video. Infatti, uno dei commenti più quotati è "Non mi va il video".

Incuriositi da questa affermazione, abbiamo cercato di comprendere a cosa si riferisse l'utente, dato che a noi il video, sul browser del computer, funzionava senza problemi. Abbiamo, dunque, preso uno smartphone Android, aperto l'applicazione ufficiale di YouTube e compreso la situazione. In parole povere, il video si blocca in continuazione, cercando di caricare all'infinito e mostrando solamente i primi secondi del contenuto.

Non si tratta ovviamente di un problema di connessione a Internet, ma di altro, dato che su iOS e da browser funziona tutto. Abbiamo invece provato ad avviare il video da diversi dispositivi Android, ma non c'è proprio stato verso di farlo funzionare correttamente, perlomeno attraverso l'applicazione ufficiale.

Tuttavia, alcuni utenti sono riusciti a visualizzare il video senza problemi mediante il proprio dispositivo Android "datato", tra cui alcuni modelli con processore MediaTek. Su molti dispositivi più recenti, invece, sembra esserci un problema con il video, a meno di guardarlo mediante funzionalità come Picture in picture o simili, che sembrerebbero risolvere il grattacapo.

Trovando interessante questa specifica problematica e non avendo mai visto nulla di simile, abbiamo deciso di approfondire l'argomento e provare a comprendere la possibile causa. Abbiamo, dunque, aperto il video da browser e dato un'occhiata alle "Statistiche per nerd", accessibili mediante la pressione del pulsante destro del mouse sopra al video. Qui abbiamo notato la presenza del codec avc1.4d4015. Potrebbe essere quest'ultimo il problema? Si tratta di un bug di YouTube? Difficile dirlo con certezza, ma sicuramente si tratta di un "mistero" interessante.

A voi funziona correttamente questo video mediante l'applicazione ufficiale di YouTube per Android? Fatecelo sapere nei commenti!