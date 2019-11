YouTube modifica la homepage: le nuove opzioni per gli utenti

Dopo vari mesi di test nell'applicazione per Android, YouTube ha lanciato ufficialmente ieri la nuova versione del sito per computer desktop e tablet. La nuova UI presenta anteprime più grandi, che permettono agli utenti di ottenere una panoramica sui filmati a qualità superiore.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale, la società americana sottolinea che le miniature più grandi porteranno ad un minor numero di video presenti in homepage, ma gli utenti comunque saranno in grado di vedere categorie specifiche di argomenti come le notizie e la musica. Inoltre, è stata aggiunta nuova funzione battezzata "aggiungi alla coda" che consente di inserire rapidamente i video alla coda di visualizzazione per i filmati in fase di riproduzione in modalità PiP.

Quest'ultima opzione è accessibile attraverso il menù presente sulla miniatura di ciascun video ed è riconoscibile dai tre trattini. Inoltre stati aggiunti nuovi strumenti per personalizzare i consigli: ad esempio è possibile rimuovere interi canali dai video suggeriti, per far capire all'algoritmo che non sono di gradimento i filmati di un determinato youtuber.

YouTube ha anche però svelato le intenzioni di introdurre altre funzionalità per consentire agli utenti di aggiungere argomenti specifici alla home.

Questa novità si aggiunge a quella di qualche giorno fa, che ha visto il debutto degli Sticker durante le live, come avviene su Twitch.