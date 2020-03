YouTube ha fatto un'importante modifica alla sua app per Android e iOS

L'applicazione ufficiale di YouTube per Android e iOS viene utilizzata ogni giorno da parecchi utenti e implementa delle funzionalità che ormai vengono date per scontate dalle persone.

Questo significa che anche il semplice cambiamento dell'interfaccia grafica di una singola scheda può risultare una novità importante, dato che va a modificare degli "schemi mentali" di cui nemmeno ci accorgiamo (es. effettuare un tap in alto a sinistra per accedere a una determinata sezione).

Ebbene, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e come potete vedere dai nostri screenshot presenti in calce alla notizia, in questi giorni YouTube ha completamente rivisto la sezione dedicata alle "Tendenze", che adesso viene chiamata "Esplora".

Premendo sull'apposita icona, si accede a una schermata dove ci sono i riquadri delle varie categorie: "Tendenze", "Musica", "Videogiochi", "Notizie", "Film" e "Moda e bellezza". Facendo tap su una di queste sezioni, si può inoltre notare che è stata aggiunta una scheda chiamata "ORA", che mostra i video di tendenza negli ultimi giorni.

Google ha promesso che questa sezione verrà utilizzata per "spingere" i Content Creator emergenti, in modo da dare maggiore visibilità anche a coloro che non rientrano tra i "soliti noti". Interessante la sezione "Film", che racchiude i trailer delle principali pellicole in arrivo al cinema e rimanda ai film acquistabili su YouTube. Per ulteriori dettagli sulla nuova scheda, vi rimandiamo al sito ufficiale del supporto Google.