YouTube mostrerà le parti dei video più viste dagli utenti con un grafico dedicato

In seguito all’avvio dei test per il download di video YouTube su desktop, la piattaforma per contenuti multimediali di casa Google ha deciso di dare il via a un’ulteriore fase di test per una feature inedita che consentirà la visualizzazione nei video delle parti che interessano maggiormente agli spettatori.

La fase di sperimentazione è stata annunciata direttamente tramite la pagina di supporto di YouTube dedicata alle funzionalità disponibili in sperimentazione. In tale schermata è possibile leggere quanto segue: “Stiamo sperimentando l’implementazione di un segnale per aiutare gli spettatori a vedere rapidamente quali parti di un video potrebbero essere interessanti. Se stai partecipando a questo esperimento, vedrai un grafico sopra la barra di avanzamento rossa durante lo scorrimento: se il grafico è alto, significa che una parte del video è stata vista ripetutamente. Nota: questo esperimento è disponibile solo per una piccola percentuale di spettatori su dispositivi mobili e desktop”.

Niente di più chiaro, dunque: oltre ai capitoli dei video introdotti nel 2020, in futuro tutti gli utenti potrebbero iniziare a vedere anche un grafico personalizzato a seconda di quali sezioni del video vengono viste maggiormente. Si usa il condizionale in quanto si tratta pur sempre di una fase di prova, ergo la funzionalità in questione potrebbe anche non approdare affatto su YouTube nel corso dei prossimi mesi.

Rimanendo nell’universo Google, la società statunitense ha pensato a grandi novità a tema sostenibilità per i suoi servizi.