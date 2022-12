YouTube Music, arrivano i testi live delle canzoni: pronti per i karaoke?

Sono passati pochi giorni dal lancio di Apple Music Sing ma a quanto pare anche YouTube Music si prepara ai karaoke, o per lo meno vuole portare queste novità per gli utenti.

Secondo quanto affermato da un utente Reddit, gli ingegneri di YouTube Music stanno testando un’interfaccia utente di casting ridisegnata con i testi dal vivo mostrati al lato. Attualmente i testi vengono evidenziati in bianco, ma YouTube vuole fare un passo oltre e con la nuova interfaccia utente vuole creare un vero e proprio effetto karaoke con le lettere che vengono evidenziate di volta in volta man mano che il cantante le pronuncia.

Tra le novità in arrivo nell’interfaccia grafica c’è anche la visualizzazione, al termine delle canzoni degli autori accreditati.

A giudicare da quanto emerso, la riprogettazione dell’interfaccia grafica prevede anche che nel caso in cui non dovessero essere disponibili i testi, l’applicazione mostrerà semplicemente la copertina dell’album, il titolo della canzone ed il nome dell’artista al centro dell’UI.

Non è chiaro quando saranno disponibili queste novità, ma l’aggiornamento di novembre di YouTube Music ha apportato alcuni miglioramenti alla schermata di riproduzione ed ha nascosto il tasto “non mi piace” per i brani. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti.