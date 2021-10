YouTube Music permetterà l'ascolto di brani in background a tutti gli utenti

Una delle mancanze più importanti di YouTube e YouTube Music rispetto a servizi concorrenti è la possibilità di riprodurre contenuti multimediali in background, problema ben noto a tantissimi utenti. Ebbene, finalmente Google ha annunciato il lancio della riproduzione in background gratuita per qualsiasi account.

Tale comunicazione è giunta tramite il blog ufficiale di YouTube, dove Big G ha scritto quanto segue: “Dall'introduzione di mix personalizzati per i tuoi stati d'animo e momenti quotidiani alla musica più popolare da ogni parte del mondo, YouTube Music cerca di offrire ai suoi utenti l'esperienza musicale più coinvolgente che si possa immaginare. Ogni nuovo aggiornamento di YouTube Music inizia ascoltando le persone e vi abbiamo sentito forte e chiaro”.

Questa funzionalità è già disponibile per gli account Premium, ergo l’annuncio riguarda l’estensione agli account gratuiti, la quale avverrà dal prossimo 3 novembre e a partire dal Canada. Non sono note le tempistiche di rilascio anche in Europa e dunque in Italia, tuttavia non dovrebbe essere necessario attendere parecchie settimane.

Tra le novità principali troviamo le seguenti:

Ascolta la tua musica in sottofondo : ora puoi continuare a riprodurre la tua musica dopo aver ridotto a icona l'app o spento lo schermo. Vai a correre, rispondi a un SMS o controlla alcune e-mail senza interrompere la riproduzione;

: ora puoi continuare a riprodurre la tua musica dopo aver ridotto a icona l'app o spento lo schermo. Vai a correre, rispondi a un SMS o controlla alcune e-mail senza interrompere la riproduzione; Goditi le stazioni radio e la riproduzione casuale : immergiti in questa nuova esperienza di riproduzione con stazioni radio continue basate sui tuoi brani, album e artisti preferiti. Migliora il tuo ascolto attraverso playlist personalizzate su shuffle, come Mixed for you nella scheda Home, che presenta mix ispirati al tuo ecosistema musicale in continua evoluzione. Se hai caricato brani sull'app YouTube Music, puoi continuare a riprodurli in qualsiasi momento e puoi anche continuare a riprodurre musica e video in streaming su richiesta con l'app YouTube;

: immergiti in questa nuova esperienza di riproduzione con stazioni radio continue basate sui tuoi brani, album e artisti preferiti. Migliora il tuo ascolto attraverso playlist personalizzate su shuffle, come Mixed for you nella scheda Home, che presenta mix ispirati al tuo ecosistema musicale in continua evoluzione. Se hai caricato brani sull'app YouTube Music, puoi continuare a riprodurli in qualsiasi momento e puoi anche continuare a riprodurre musica e video in streaming su richiesta con l'app YouTube; Concentrati su ciò che è importante: con la modalità di guida dell'Assistente Google, i conducenti possono ora concentrarsi sulla strada mentre sono al sicuro e si divertono con un'esperienza YouTube Music a mani libere.

Ovviamente, tutto ciò non toglie che gli utenti iscrittisi gratuitamente a YouTube Music dovranno “sopportare” la pubblicità periodica tra i vari contenuti musicali.

Tra le altre, recenti novità segnaliamo il supporto a YouTube Music offline con WearOS 2.