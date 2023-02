YouTube Music permetterà di creare stazioni radio personalizzate

A quanto pare YouTube non sta soltanto spingendo sui podcast con feature sperimentali introdotte a sorpresa nelle app dei tester. Nelle ultime ore è giunta la conferma della distribuzione di “Radio Builder” su YouTube Music, funzionalità che permette di creare stazioni personalizzate basate su artisti specifici.

Dopo le prime anticipazioni dello scorso dicembre, a quanto pare la Grande G ha finalmente le idee chiare: su YouTube Music per Android e iOS da qualche giorno negli Stati Uniti è possibile recarsi in una nuova sezione della homepage per creare la propria stazione radio con un massimo di 30 artisti, scegliendo poi se si preferisce ascoltare solo musica da loro realizzata o se inserire anche brani di musicisti simili. Inoltre, è possibile chiedere all’algoritmo di riprodurre brani già noti, mai ascoltati prima o in un mix unico.

Al momento questa feature non risulta disponibile in Italia, ma non v’è ragione per cui preoccuparsi: un portavoce di Google ha affermato a The Verge che a breve arriverà in tutto il mondo, sia per gli abbonati al servizio che per gli utenti gratuiti. In questo modo, chiunque potrà abbandonare le stazioni radio tradizionali e godersi una selezione circa casuale di canzoni per avere una colonna sonora speciale ad accompagnare la giornata.

Sempre a proposito del gigante dello streaming di Mountain View, pochi giorni addietro Susan Wojcicki ha lasciato il ruolo di CEO di YouTube.