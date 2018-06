YouTube Music e Premium disponibili in Italia: prezzo e offerta

Con un post pubblicato sul suo blog ufficiale, Google ha annunciato l'arrivo in Italia degli abbonamenti YouTube Music e YouTube Premium. Vediamo assieme dettagliatamente cosa offrono e a quale prezzo.

L'abbonamento YouTube Music consente di ascoltare la musica presente sulla piattaforma di Google in background, di scaricarla per l'ascolto offline e di eliminare completamente le pubblicità. Nel caso foste già abbonati a Google Play Musica, sul vostro account verrà abilitato automaticamente anche questo nuovo abbonamento. L'app Play Musica continuerà a funzionare come al solito. Il tutto è disponibile con un periodo di prova gratuito, dopo il quale sarà possibile scegliere tra il piano normale e il piano famiglia. Il primo, che consente l'accesso a un singolo utente, ha un costo di 9,99 euro al mese con i primi tre mesi sono gratuiti, mentre il secondo può essere utilizzato da un massimo di sei familiari residenti nella stessa abitazione, ha un periodo gratuito di 1 mese e un prezzo di 14,99 euro al mese.

Da sottolineare il fatto che la nuova applicazione YouTube Music per Android e iOS sia scaricabile e usufruibile gratuitamente da tutti. Stesso discorso anche per il nuovo domino web. Qui chiunque potrà ascoltare e vedere i video legati alle sue canzoni preferite, ma per l'esecuzione in background e l'ascolto offline sarà necessario pagare l'abbonamento.

YouTube Premium, invece, consente di eliminare la pubblicità, scaricare qualsiasi video presente sulla piattaforma, riprodurre in background i contenuti, accedere a film e serie originali (YouTube Originals) e comprende anche il succitato YouTube Music. Anche qui, sono disponibili un piano normale e uno famiglia. Il primo, che consente l'accesso a un singolo utente, ha un costo di 11,99 euro al mese con i primi tre mesi sono gratuiti, mentre il secondo può essere utilizzato da un massimo di sei familiari residenti nella stessa abitazione, ha un periodo gratuito di 1 mese e un prezzo di 17,99 euro al mese.