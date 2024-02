YouTube Music e Premium a quota 100 milioni di abbonati: l'annuncio di Google

Importante traguardo raggiunto nella giornata di ieri da YouTube. Poche ore dopo l’annuncio della trimestrale di Alphabet, il gigante dei motori di ricerca ha annunciato che YouTube ha ora 100 milioni di abbonati, tra coloro che sono iscritti a YouTube Premium e YouTube Music.

Tale cifra, spiega la società americana con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, comprende anche gli abbonamenti di prova, motivo per cui il numero “reale” di utenti pagamenti potrebbe essere inferiore ai 100 milioni. Si tratta comunque di un traguardo non di poco conto, e dimostra come le sottoscrizioni messe a disposizione da YouTube stiano attirando sempre più utenti, non solo perchè consentono di eliminare le pubblicità dai filmati ed aprono le porte al loro download per vederli offline, ma anche perchè all’interno della sottoscrizione è compreso anche YouTube Music che comprende un ampio catalogo musicale.

Come osservato da The Verge, nonostante tale importante traguardo, i numeri di YouTube sono inferiori a quelli di Netflix che è a 260,8 milioni di abbonati e Spotify a 226 milioni. Piuttosto, sono vicini a quelli di Disney+ che lo scorso anno ha superato la soglia dei 150 mlioni di abbonati paganti.

In Italia, l’abbonamento a YouTube Premium individuale costa 11,99 Euro al mese, che diventano 17,99 Euro per quello familiare, mentre la sottoscrizione per studenti costa 6,99 Euro al mese.