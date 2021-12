YouTube Music riceve nuovi controlli per riproduzione musicale

La tanto discussa rimozione dei non mi piace dai video YouTube non è l’unica novità importante giunta sulla piattaforma di streaming di casa Google. Gli abbonati a YouTube Premium con accesso a YouTube Music potranno godere di un’altra interessante feature inedita, ovvero controlli rinnovati per l’ascolto di musica.

A individuare la feature sono stati i colleghi di 9to5Google e Android Police e sembra riguardare, in realtà, qualsiasi video. Come potete vedere dalla immagine in calce alla notizia, durante l’ascolto della canzone di proprio interesse sarà possibile accedere ai controlli dedicati con un’interfaccia diversa da quella tradizionale.

Visualizzarli sarà possibile in due modi: il primo e più immediato consiste nella pressione dell’avviso pop-up dedicato che comparirà appena si avvierà il contenuto. Il secondo, invece, consiste nel recarsi nel menu delle impostazioni e cercare la voce dedicata ai controlli di ascolto. Dopodiché, la schermata mostrerà meno pulsanti ma ingranditi, ergo accessibili più rapidamente e facilmente di prima. Tra di essi si notano anche elementi secondari come la modifica della velocità di riproduzione, il salvataggio del brano in una playlist e il classico Mi Piace.

Come specificato in apertura, al momento si tratta di una novità esclusiva per gli abbonati a YouTube Premium con accesso a YouTube Music. Inoltre, la diffusione sembra essere globale e per utenti sia Android che iOS.

A rinnovarsi è anche YouTube per Android TV con una nuova UI per le playlist.