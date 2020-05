YouTube Music si rinnova, dall'interfaccia del player alle lyrics

Google ha deciso di rinnovare sotto diversi punti di vista l'applicazione del suo servizio di streaming musicale YouTube Music, dall'interfaccia del player alle lyrics.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Google, a partire da oggi 6 maggio 2020, YouTube mette a disposizione di tutti gli utenti due funzioni YouTube Music lanciate di recente.

La nuova scheda Esplora è ora disponibile sui dispositivi mobili Android e iOS per tutti gli utenti di YouTube Music a livello globale. La scheda Esplora consente agli utenti di scoprire nuova musica. Sostituendo l'attuale Hotlist all'interno di YouTube Music, Explore offre alle persone un metodo rinnovato per trovare nuove uscite tra cui album, singoli e video musicali, nonché sfogliare il vasto catalogo di playlist attraverso la sezione Moods & Genre.

Per tutti gli utenti globali di YouTube Music su dispositivi Android, Google sta sperimentando un look completamente rinnovato per quanto riguarda l'interfaccia della pagina del player, migliorando l'esperienza degli utenti mentre ascoltano i brani. Il design migliorato, i controlli di riproduzione rinnovati e l'introduzione delle lyrics sono solo alcune delle modifiche effettuate.

Gli aggiornamenti relativi alla pagina del player includono:

Gli utenti possono accedere velocemente al video relativo ad un brano che stanno ascoltando;

relativo ad un brano che stanno ascoltando; Sono state implementate le lyrics statiche ;

; Sono stati aggiunti i pulsanti per la riproduzione casuale e per ripetere una canzone.

Per accedere a tutte le novità introdotte, basta scaricare l'ultima versione dell'app YouTube Music dal Play Store o dall'App Store.