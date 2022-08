YouTube Music rinnova design sezione 'Ascolta di nuovo': ecco com'è da oggi

In seguito al rinnovo dell’interfaccia degli album su YouTube Music, lo stesso servizio di streaming musicale gestito da Google ha pensato di cambiare il design della sezione “Ascolta di nuovo” per renderlo più chiaro, minimal e includere un numero maggiore di brani, artisti e album da ascoltare.

La novità in questione è stata scovata da 9to5Google, da cui abbiamo ripreso gli screenshot in calce alla notizia: la sezione interessata con il nuovo aggiornamento dovrebbe trovarsi nella parte superiore della home page, sempre se utilizzate spesso YouTube Music, e include ora un massimo di 20 schede per brani, artisti e album che ascoltate frequentemente tramite il servizio. La nuova disposizione consente ora di osservare fino a 6 cover o foto profilo su smartphone, sia nella visualizzazione base della pagina principale, sia in quella ampliata.

Il nuovo look, come già specificato e come potete vedere voi stessi, ha l’obiettivo di rendere i contenuti personalizzati più individuabili e quindi facili da accedere. Il design rinnovato risulta già disponibile per gli utenti Android e iOS di tutto il mondo, ma anche la interfaccia web risulta aggiornata con questa novità. Se non dovesse risultare presente nel vostro caso specifico, probabilmente utilizzate poco spesso YouTube Music o, altrimenti, potrebbe bastare attendere qualche giorno per il tipico rilascio graduale.

