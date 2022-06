YouTube Music rinnova interfaccia grafica album: ecco com'è con nuovo update

Dopo l’approdo degli Spring Recap su YouTube Music, la piattaforma di streaming esclusivamente musicale di casa Big G sta ricevendo un’altra novità piuttosto interessante e gradevole da vedere: un aggiornamento all’interfaccia utente degli album in ascolto. Vediamo assieme come appare con l’ultimo update dell’applicazione.

I colleghi di 9to5Google hanno notato questa novità estetica in seguito alla pubblicazione di un post su Reddit, da cui abbiamo ripreso i tre screenshot in calce alla notizia. La playlist dell’album della colonna sonora di Tenet appare con il design vecchio, con i due pulsanti rettangolari “Play” e “Shuffle” e la copertina dell’album in un formato più piccolo. Da oggi, invece, il design rinnovato aumenta le dimensioni della copertina evidenziando oltretutto il titolo, riducendo la dimensione dei pulsanti e riorganizzandoli nella schermata.

Sotto la copertina, dunque, appaiono titolo e descrizione assieme ai pulsanti per scaricare l’album completo, avviare la riproduzione, aggiungerlo a coda e playlist, condividerlo con gli amici e sui social e, infine, i tre consueti puntini per opzioni aggiuntive.

Su smartphone ovviamente il tutto risulta molto più compatto rispetto alla visualizzazione su tablet, ma non sarà comunque spiacevole all’occhio. Se Google voleva migliorare il design di YouTube Music, possiamo dire che ce l’ha fatta.

