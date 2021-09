Youtube Music sbarca con l'offline su Wear OS 2, ma su quali smartwatch?

Dopo la clamorosa alleanza tra Google e Samsung per WearOS, il sistema operativo per wearable sviluppato dal colosso di Mountain View continua a ricevere grande supporto. Dopo l'arrivo del primo Galaxy Watch con Wear OS, la novità sembra essere proprio Youtube Music.

La piattaforma per l'ascolto di musica in streaming offerta da Google, in realtà, era già arrivata su Wear OS 3 e dunque sul Galaxy Watch 4 di Samsung. La notizia del suo arrivo sulla precedente versione del sistema operativo però nasconde una importante novità, ovvero l'ascolto offline per gli utenti premium.

Si potranno quindi scaricare i brani preferiti sul dispositivo senza la necessità di avere una connessione attiva oppure di portare il telefono con sé. Una gran comodità, che consentirà agli utenti di andare, per esempio, a fare jogging solo con orologio al polso e cuffie alle orecchie, senza per questo rinunciare alla propria musica senza interruzioni pubblicitarie. Sarà inoltre presente la funzione Smart Downloads per scaricare e aggiornare i brani in automatico quando si aggancia una rete WiFi salvata.

Gli smartwatch che riceveranno questa feature sono i Gen 6 prodotti da Fossil e da Michael Kors, oltre agli ottimi TicWatch Pro 3 e TicWatch E3. Il supporto sarà allargato ad altri dispositivi con Wear OS 2 nel corso dell'anno.

Di recente abbiamo avuto modo di raccontarvi la nostra esperienza con il nuovo Galaxy Watch 4 Classic nella recensione che trovate come sempre nella sezione di Everyeye dedicata alla tecnologia. Spoiler: la grande novità è proprio Wear OS.