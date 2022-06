YouTube Music segue Spotify: arriva Spring Recap per brani più ascoltati a inizio 2022

Uno degli appuntamenti fissi più attesi sul mercato dello streaming musicale è lo Spotify Wrapped annuale per scoprire i brani ascoltati di più durante l’anno in fase di conclusione. YouTube ha però voluto fare di più non solo proponendo lo “Year in Review” a fine 2021, ma lanciando ora lo Spring Recap per la prima parte del 2022.

Siamo ormai a metà anno e l’estate si sta facendo sempre più vicina – e sempre più calda. Per accompagnarci, YouTube Music ha deciso di mostrare un riassunto inedito dei brani musicali più ascoltati nella primavera del 2022: il titolo “Spring Recap is here”, ovvero “Il riepilogo primaverile è qui”, ha fatto la sua comparsa nel feed Home per molte persone negli Stati Uniti e ci si aspetta un rilascio sul Vecchio Continente in questi giorni.

Come funziona? Semplicemente toccandolo, YouTube Music mostrerà un set di sei carte con le statistiche personali su YouTube Music per la stagione primaverile: la prima pagina mostrerà l’artista più ascoltato assieme al suo brano più riprodotto e la quantità di tempo trascorso ad ascoltarlo; seguono tre pagine con la Top 5 di brani, album e artisti, e chiudono due pagine con i tre generi più ascoltati e la playlist preferita.

Per ora, i riepiloghi inviati al pubblico – le segnalazioni sui social sono ancora moderate, quindi potrebbe trattarsi di un rilascio graduale – sembrano essere la cartina tornasole per Google affinché la società possa comprendere l’interesse degli utenti. In poche parole, non è certo che questa funzionalità si diffonda in tutto il mondo; allo stesso tempo, non è garantita la futura esistenza di un Recap per ogni stagione del 2022.

Nel mentre, su YouTube è arrivato il nuovo grafico dei momenti salienti di un video.