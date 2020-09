YouTube Music, i testi delle canzoni arrivano anche nella versione web

Il servizio di streaming musicale YouTube Music a partire dall’aggiornamento del 6 maggio 2020 ha iniziato a mostrare nell’app per iOS e Android le lyrics statiche, ovvero i testi delle canzoni ascoltate in un certo momento; ora questa feature arriverà anche nella versione web disponibile per tutti anche su PC.

Stando a quanto riportato da 9to5Google, che ha evidenziato anche le differenze di tempistiche degli aggiornamenti tra la versione mobile e quella su browser, dopo quasi otto mesi dal debutto su iPhone e negli smartphone Android finalmente ora le lyrics saranno disponibili anche su YouTube Music web in tutto il mondo.

La feature funziona allo stesso modo: una volta avviato un brano il sito vi mostrerà a destra i prossimi brani presenti nella playlist generata automaticamente dal sistema e anche una categoria testo. L’aspetto negativo è che in alcuni casi le parole del brano non saranno disponibili: se infatti cercate una cover, spesso YouTube Music non renderà disponibile il testo nonostante sia presente in altri video del brano originale. Insomma, per quanto sia ritenuta da molti utenti l’alternativa ideale al cercare manualmente le lyrics su Google, non sempre funziona perfettamente.

Intanto Google sta lavorando anche a Chrome: nella versione beta numero 87.0.4266.0 è infatti apparso un aggiornamento interessante alla feature del raggruppamento delle schede, che permetterà in futuro di automatizzare quest’ultimo processo se sono aperte più pagine dello stesso dominio.