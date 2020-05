YouTube 'nasconde' i commenti su Android in Italia: ecco come vederli

Nelle ultime ore, parecchi utenti italiani stanno vedendo "scomparire" i commenti su YouTube, perlomeno su piattaforma Android. Alcuni hanno pensato ad un bug, ma in realtà è una funzionalità ufficiale: vi spieghiamo come tornare a vederli nuovamente.

Questa mattina è successo anche a noi: stavamo guardando qualche video sulla piattaforma di streaming video di Google e abbiamo notato qualcosa di diverso: scorrendo verso il basso, i commenti non sono visibili, ma c'è solamente il numero e il box "Aggiungi un commento pubblico", che è stato spostato sopra alla pubblicità e ai video consigliati. Inoltre, il sistema seleziona un commento tra quelli disponibili e rende visibile solamente quello nella pagina iniziale.

Questo è successo anche a molti altri utenti, che si sono un po' "preoccupati". Tuttavia, in realtà, la sezione dei commenti di YouTube non è andata da nessuna parte: semplicemente, Google ha deciso di "nasconderla" un po' (o di renderla più accessibile, a seconda dei punti di vista). Infatti, adesso è necessario premere sull'icona della freccia verso l'alto e verso il basso per accedere ai commenti degli utenti. Questo significa che la sezione non è stata cancellata, ma semplicemente Google ha aggiunto "un passaggio in più", mettendo in evidenza un commento selezionato tra quelli disponibili.

In particolare, si tratta di un test che YouTube sta effettuando con diversi utenti a partire dalla versione 15.14.33 dell'applicazione Android, come segnalato da XDA Developers qualche settimana fa. Questo significa che non tutti hanno ricevuto questa nuova interfaccia e che non si sa nemmeno se Google deciderà di mantenerla.

In ogni caso, la rinnovata sezione Commenti sta già facendo discutere. Ci sono degli utenti che la trovano molto comoda, dato che è possibile accedervi velocemente e finalmente il box è subito sotto il video, ma ci sono altri che ritengono che in questo modo i commenti siano messi un po' "meno in evidenza". Infine, c'è chi spera che questo serva a tenere un po' alla larga coloro che vogliono solamente "disturbare". Il test funzionerà? Staremo a vedere.

Vi ricordiamo che YouTube ha recentemente superato i 2 miliardi di utenti al mese, quindi potete immaginarvi le difficoltà nel dover gestire l'immensa mole di commenti che arrivano ogni giorno, specialmente in un periodo come questo.